Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Muž se opakovaně dopouštěl trestné činnosti

TACHOV – Neoprávněně řídil služební vozidlo, navíc pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek a i přesto, že to má rozhodnutím městského úřadu zakázané. K tomu všemu nebezpečně vyhrožoval.

Policejní komisař zahájil koncem ledna letošního roku trestní stíhání 25letého muže, kterého obvinil ze spáchání několika přečinů, konkrétně z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, přečinu nebezpečného vyhrožování, přečinu neoprávněného užívání cizí věci a přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Obviněný muž měl v období od první poloviny prosince loňského roku do druhé poloviny ledna letošního roku na různých místech okresu Tachov opakovaně řídit motorová vozidla přesto, že má městským úřadem uložený zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel do září roku 2021. Dotyčného policisté při řízení vozidla kontrolovali v první polovině prosince loňského roku obci Nová Hospoda, kdy měl pozitivní test na amfetamin. Dále řídil opakovaně vozidlo v první polovině ledna letošního roku v obci Tachov, přičemž byl v jednom případě pod vlivem alkoholu, kdy přístroj při provedené dechové zkoušce naměřil 1,42 promile alkoholu. Ve druhé polovině ledna letošního roku pak v odpoledních hodinách odcizil ve výrobní hale společnosti, ve které byl v tu dobu zaměstnaný, klíče od osobního vozidla, se kterým neoprávněně odjel do zaměstnání za svým blízkým příbuzným, po kterém požadoval půjčení finanční hotovosti. Příbuzný mu však odmítl peníze půjčit a v důsledku toho začal mladý muž příbuzného slovně napadat a vyhrožovat mu. Následně byl příbuzným i ostatními zaměstnanci, které slovně napadal a vyhrožoval jim fyzickou likvidací, opakovaně vykazován. Z objektu nakonec odjel, avšak po několika minutách se opětovně vrátil, přičemž byl vyzbrojený kovovým teleskopickým obuškem a kovovým hákem. Ty nejprve držel v rukou před sebou, poté s nimi zaujal útočný postoj proti jednomu ze zaměstnanců, kterému začal vyhrožovat fyzickou likvidací. V důvodné obavě o život a zdraví pracovníci přivolali na místo hlídku policie, která agresora zadržela a následně jej převezla na místní oddělení. Policisté se zadrženým provedli dechovou zkoušku, která byla pozitivní. Přístroj naměřil přes 2 promile alkoholu. Po provedení potřebných úkonů byl dotyčný eskortován do policejních cel. Vzhledem ke shora uvedenému jednání dotyčného podal státní zástupce na podnět policejního komisaře návrh na vzetí obviněného do vazby, který soud akceptoval.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

7. 2. 2020

