Muž se opakovaně dopouštěl krádeží

KARLOVARSKO – Soud ho poslal do vazební věznice.

Dne 30. července 2019 kolem osmé hodiny večerní jel 37letý muž na jízdním kole po cyklostezce v Karlových Varech. Vzhledem k tomu, že se v minulosti muž dopouštěl trestné činnosti, byl na něj vydán souhlas se zadržením. Hlídka policie České republiky zde vykonávala hlídkovou činnost a díky místní a osobní znalosti muže poznala. Jménem zákona muže vyzvali k zastavení, na tuto výzvu však nereagoval a svou jízdu zrychlil a chtěl ujíždět pryč. Policisté okamžitě zareagovali a muže posléze v souladu se zákonem zadrželi. Muž byl eskortován na policejní služebnu a po provedených procesních úkonech umístěn do policejní cely.

Karlovarští kriminalisté předali následující den muži usnesení o zahájení trestního stíhání a obvinili ho ze spáchání přečinů Krádež a Porušování domovní svobody.

Takového jednání se měl dopustit hned v pěti případech. Obviněný muž měl nejprve koncem června tohoto roku vniknout do zaparkovaného motorového vozidla v Karlových Varech. Následně z něj měl odcizit svazek klíčů s dálkovým ovladačem od vrat garáže, z které měl odcizit jízdní kolo. Dle vyhotoveného odborného vyjádření způsobil škodu kolem 90 tisíc korun.

Dále na začátku července v nočních hodinách měl bez zaplacení odejít s uschovaným lupem z prodejny drogerie v Karlových Varech. Odcizením zboží způsobil škodu kolem jednoho tisíc korun.

V páchání trestné činnosti pokračoval i nadále koncem července ve vodáckém kempu na Karlovarsku. Zde měl využít chvíle, kdy majitelé stanu spali a z vnitřních kapes u vchodu stanu odcizit dva mobilní telefony. Škoda odcizením tak byla odhadnuta na částku kolem 8 tisíc korun.

Nezůstal však jen u jednoho stanu. Jiný den měl využít nepozornosti muže a odcizit mu odložené batohy s obsahem různých osobních věcí. Jednalo se například o oblečení, hodinky a rybářské náčení.

Posledního trestného činu se měl dopustit koncem července v Karlových varech, kdy měl násilně vniknout během noci do dětského centra. Objekt měl prohledat a odcizit z něj jídlo a alkohol.

Celkem tak způsobil škodu, která je odhadnuta kolem 100 tisíc korun. Tohoto jednání se dopustil i přesto, že byl v posledních třech letech za stejnou trestnou činnost odsouzen a potrestán Okresním soudem v Karlových Varech. Policejní komisař podal podnět státnímu zástupci k vydání návrhu na jeho vzetí do vazby. Státní zástupce podnět akceptoval a soudce muže poslal do vazební věznice. V případě prokázání viny hrozí muži trest odnětí svobody až na pět let.

1. 8. 2019

