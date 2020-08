Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Muž se dopouštěl drogové trestné činnosti

JIHLAVSKO: Muž dovážel a distribuoval pervitin

Kriminalisté dopadli muže, který dovážel a následně distribuoval pervitin. „Zahájili jsme trestní stíhání jednadvacetiletého muže z Jihlavska, obviněn byl ze spáchání přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy,“ řekl por. Mgr. Radim Novák, DiS., komisař oddělení obecné kriminality. Obviněný muž byl v minulosti soudně trestán v souvislosti se spáchanou majetkovou trestnou činností, sám je uživatelem drog. Pervitin nakupoval a dovážel do Jihlavy přibližně od května. Část pervitinu pak používal pro svoji potřebu a část poskytoval dalším osobám. Drogy prodával na různých místech krajského města, zejména v parku nedaleko centra. Se zájemci o pervitin komunikoval telefonicky a prostřednictvím sociální sítě. Pervitin muž dovezl přibližně v šestnácti případech. Jeho drogovou trestnou činnost ukončili kriminalisté tento týden v pondělí, kdy podezřelého muže zadrželi v odpoledních hodinách na vlakovém nádraží. Muž putoval do policejní cely a na základě shromážděných důkazů byl obviněn ze spáchání trestného činu. Případ kriminalisté dále vyšetřují, obviněný muž je stíhán na svobodě. Za spáchanou drogovou trestnou činnost mu hrozí trest odnětí svobody od jednoho roku do pěti let.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

19. srpna 2020

