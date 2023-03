Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Muž se bál doma zamhouřit oči, aby ho partnerka ve spánku nenapadla

ČESKOLIPSKO - Vykázali jsme ji z bytu.

Ve většině případů, kdy musíme přistoupit k vykázání násilné osoby ze společné domácnosti, figurují muži, nicméně v roli domácího agresora evidujeme i několik žen. A právě v tomto týdnu jedna taková své bydliště musela nedobrovolně opustit na 10 dnů . Jde o 38letou ženu z Českolipska, která již delší dobu uplatňuje v partnerském soužití šikanózní chování vůči svému o deset let staršímu partnerovi, které v posledních šesti měsících vygradovalo až ve tvrdé fyzické útoky na něj. Svého partnera tluče různými předměty do hlavy, kope do něj a nebo se na něj vrhá doslova jako divoká kočka a zarývá se svými nehty do jeho obličeje nebo do kůže na jeho těle. Hází po něm talíře a různé ostré předměty, které ho mohou zranit. Také mu dělá různé naschvály, například ho shazuje ze židle a při jednom takovém nečekaném pádu si zlomil žebro. Jako by nebylo utrpení pro vystresovaného muže dost, život mu ztrpčuje navíc i nový milenec agresorky, který dochází do jejich bytu a kromě toho, že na něj vytváří psychický nátlak, se už nejméně v jednom případě podílel na jeho fyzickém napadení. Žena navíc doma v záchvatech zuřivosti zdemolovala téměř všechno zařízení, takže je většina vybavení nadále nepoužitelná.

Problém je, že se od ní oznamovatel nedokáže zcela citově odpoutat, a to ani přesto, že se doma obává usnout, aby se mu ve spánku nepřihodilo něco zlého. My jsme vykázáním ženy přerušili pokračování této agrese a dali mu desetidenní prostor k tomu, aby dobře zvážil, jak si svůj osobní život uspořádá dál. Případ nadále dokumentujeme a vyhodnocujeme. Dobu, po kterou se násilná osoba nesmí vrátit do společného obydlí, lze prodloužit podáním návrhu na vydání předběžného opatření podle zákona o zvláštních řízeních soudních. Tento návrh se podává k soudu a původní vykázání trvá, dokud o návrhu soud nerozhodne. S vyřízením takového návrhu může pomoci Intervenční centrum.

Předběžným opatřením může soud násilné osobě nařídit nejen to, aby opustila společné obydlí i jeho bezprostřední okolí, nezdržovala se tam a nevstupovala tam, ale i aby se násilná osoba zdržela setkávání s obětí a zdržela se nežádoucího sledování a obtěžování oběti jakýmkoliv způsobem.

Předběžné opatření trvá jeden měsíc, ale lze ho opakovaně prodloužit až na šest měsíců, popř. pak podat návrh znovu.

Není jistě bez zajímavosti, že jsme v loňském roce v celém kraji vykazovali celkem 61 osob, přičemž šlo o 60 mužů a 1 ženu. Letošní skóre se nám trochu posunulo a z 19 vykázaných lidí se jedná v 16 případech o muže a ve třech o ženu.

16. 3. 2023

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

