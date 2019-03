Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Muž řídil auto přes uložený zákaz

JIHLAVSKO: Řidič je podezřelý ze spáchání trestného činu

Ze spáchání trestného činu je podezřelý šestadvacetiletý muž, který řídil vozidlo, i když to má zakázáno. V neděli 17. března jel s automobilem Renault Megane po druhé hodině v noci v Třešti po ulici Dr. Richtra, kde ho zastavila policejní hlídka. Při kontrole policisté zjistili, že řidičem je cizinec, kterému byl na základě rozhodnutí magistrátu vysloven zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel, a to až do druhé poloviny letošního dubna. Policisté řidiči další jízdu zakázali. Případ dále prověřují pro podezření z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí, ze spáchání kterého je šestadvacetiletý cizinec podezřelý.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

18. března 2019

