Muž řídil auto přes uložený zákaz

PELHŘIMOVSKO: Řidič byl navíc pod vlivem drog

Ze spáchání trestného činu je podezřelý třiadvacetiletý muž, který řídil vozidlo, i když to má zakázáno. Navíc byl řidič pod vlivem drog. Ve středu 9. prosince jel muž před třetí hodinou v noci s automobilem Ford Fusion po silnici ve směru od Pacova na obec Jetřichovec. Automobil policisté zastavili a provedli kontrolu. Zjistili, že řidičem je muž, který má od léta uložen za základě rozhodnutí magistrátu zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel, a to až do konce letošního roku. Policisté provedli u muže test na zjištění ovlivnění návykovou látkou, který byl pozitivní na amfetamin. Dechová zkouška u něho byla negativní. Muž je podezřelý ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí, případ policisté prověřují. Dále je řidič podezřelý z přestupku na úseku dopravy.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

10. prosince 2020

