Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Muž přišel o 239 tisíc korun

ZLÍNSKO: Po zavolání „pracovníka banky“ vybral peníze a vložil je do bitcoinu.

Dalším z řady podvodů, při nichž lidé přicházejí o veškeré naspořené finanční prostředky, se zabývají kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality ze Zlína.

Třiašedesátiletý muž přijal na svém mobilním telefonu hovor od neznámého muže, který se představil jako pracovník velkého bankovního ústavu. Upozornil muže, že je nutné, aby ze svého účtu vybral veškerou finanční hotovost a vložil ji do platebního bankomatu na bitcoiny, protože se nějaký neznámý člověk snaží pod jeho jménem uzavřít smlouvu o úvěru. Jakmile vloží vybrané peníze do bankomatu, měl mu tento údajný pracovník banky uzavřít nový bankovní účet.

Po několika minutách muže kontaktoval domnělý policista, který mu sdělil, že se někdo snažil pod jeho jménem uzavřít úvěr ve výši 250 tisíc korun. Žádal po něm datum narození s tím, že ho v této věci budou kontaktovat jeho kolegové.

Muž neváhal. Aniž by si ověřil kteroukoli z poskytnutých informací, vybral peníze a ihned je šel vložit do uvedeného bankomatu. Kódy pro vložení peněz mu zaslal údajný pracovník banky prostřednictvím komunikační aplikace whatsapp. Muž vložil v několika vkladech po 25 tisících do bankomatu částku 239 tisíc korun.

Následovat měla zpráva o založení nového bankovního účtu včetně přihlašovacích údajů. Vzhledem k tomu, že už žádná další zpráva z banky nepřišla, muž podal trestní oznámení pro podezření z podvodu.

Preventivní informace naleznete zde:

https://www.policie.cz/clanek/vishing-a-spoofing.aspx

8. května 2022, por. Bc. Monika Kozumplíková

