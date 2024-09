Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Muž připravil seniory o sto tisíc korun

ŽĎÁRSKO: Policisté muže rychle dopadli a zajistili i větší část ukradených peněz

Výborná spolupráce mezi policisty dvou vzdálenějších krajů pomohla nejen k rychlému dopadení jednadvacetiletého muže podezřelého z krádeže, ale i vrácení většiny odcizených peněz seniorům, kteří o ně přišli. Své příbuzné okradl vnuk, který za nimi přijel na návštěvu na Žďársko. Domů se vracel s přibližně sto tisíci korunami, které mu nepatřily. Z peněz se ale neradoval dlouho, ještě ten den ho policisté zadrželi v Ostravě. Zadržený muž směřoval i s penězi zpět na Vysočinu, kde mu policisté sdělili podezření ze spáchání trestného činu.

Případ pro policisty začal ve čtvrtek 29. srpna před polednem přijetím oznámení od ženy, která zjistila, že se jí pachatel v domě vloupal do uzamčené skříňky a odcizil finanční hotovost. Obrátila se proto na policii s žádostí o pomoc. Do menší obce na Žďársku vyjeli policisté a provedli šetření. Jako podezřelého natipovali muže, který byl předtím u seniorů na návštěvě. V současné době žije v Ostravě. Policisté po něm začali okamžitě pátrat a provedeným šetřením zjistili, že podezřelý muž z obce směřoval do Žďáru, odkud odjel vlakem. Policisté se proto obrátili na kolegy v Moravskoslezském kraji s žádostí o spolupráci při hledání muže. Úspěch se dostavil brzy. Po druhé hodině odpoledne policisté podezřelého muže zadrželi na vlakovém nádraží v Ostravě, kam vlakem přijel. Zajistili také necelých sedmdesát tisíc korun, které si z Vysočiny vezl.

Zadrženého muže odvezli policisté na žďárské oddělení, kde byl umístěn do policejní cely. Na základě shromážděných důkazů mu sdělil policejní komisař podezření ze spáchání trestného činu. „Jednadvacetiletý muž je podezřelý z přečinu krádeže, přičemž činem byla způsobena větší škoda,“ řekl mjr. Bc. Radek Hraško, vedoucí oddělení obecné kriminality. Jak dále dodal, podezřelý muž byl v minulosti již soudně trestán. Odsouzen byl za různorodou trestnou činnost a odpykal si i trest odnětí svobody.

Muž je podezřelý z toho, že při návštěvě u svých blízkých využil situace, kdy byli senioři venku, a v domě nikdo nebyl. Navíc věděl, kde mají žena s mužem uložené peníze. Vešel do domu a vloupal se do skříňky, ze které si vzal finanční hotovost. Po krádeži svoji návštěvu u příbuzných ukončil a odcestoval do Ostravy. Část odcizených peněz muž při návratu stačil použít pro svoji potřebu.

Podezřelý muž byl po provedení nezbytných úkonů ze zadržení propuštěn. Případ policisté řeší ve zkráceném přípravném řízení. Za trestný čin lze uložit trest odnětí svobody až na pět let.

por. Bc. Jana Kroutilová

6. září 2024

vytisknout e-mailem