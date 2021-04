Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Muž přepadl prodejnu potravin

KRAJ VYSOČINA: Pokud muže na snímku poznáte, volejte 158

Kriminalisté z oddělení obecné kriminality územního odboru Žďár nad Sázavou se obracejí na veřejnost se žádostí o pomoc při ustanovení totožnosti muže na fotografii a na kamerovém záznamu. Tento muž je důvodně podezřelý ze spáchání trestného činu loupeže. Loupežné přepadení se odehrálo v úterý 20. dubna zhruba deset minut po sedmé hodině ranní v prodejně potravin U Ráčků v obci Křoví na Žďársku.

Do prodejny potravin v obci Křoví přišel muž, který se po prodejně nejdříve pohyboval a poté si vybral k nákupu pečivo, které chtěl u pokladny zaplatit. Poté, co zboží zaplatil, zůstal stát před pokladnou v ruce s paralyzérem a požadoval po prodavačce, aby otevřela pokladnu, jinak na ni paralyzérem zaútočí. Žena v obavě o svůj život pokladu otevřela a muž sáhl do pokladny a sebral z ní papírové bankovky a kovové mince v řádu několika tisíc korun. Když se zmocnil peněz, tak z prodejny odešel. Od prodejny zřejmě odjel na jízdním kole, které stálo opřené venku před vchodem do prodejny. Prodavačka poté loupežné přepadení oznámila na linku 158. Při loupežném přepadení nedošlo k napadení ani ke zranění prodavačky.

Operační důstojník na místo okamžitě vyslal nejbližší policejní hlídky a do pátrání po pachateli loupeže se zapojil také policejní vrtulník. Ani po pečlivém propátrávání místa činu a jeho okolí se pachatele nepodařilo vypátrat. Na místo vyjel kompletní výjezd služby kriminální policie a vyšetřování služby kriminální policie a vyšetřování územního odboru Žďár nad Sázavou, který si případ převzal k dalšímu prověřování. Kriminalisté místo důkladně ohledali s cílem zajistit upotřebitelné stopy a získat poznatky k popisu pachatele.

Na základě vyhodnocení kamerových záznamů a výpovědi prodavačky se podařilo získat poměrně přesný popis podezřelého. Jedná se o muže ve věku zhruba 30 - 35 let, který mluvil česky bez jakéhokoliv zvláštního přízvuku. Na sobě měl oblečenou mikinu červené barvy, která měla na rukávech, bocích a kolem krku kombinaci s tmavě šedou barvou, tmavě šedivé nebo tmavě modré kalhoty a na hlavě měl bílou čepici. Na očích měl dioptrické brýle a na obličeji měl nasazenou roušku. Na levé ruce mezi palcem a ukazováčkem by mohl mít drobnější tetování. K jízdnímu kolu, na kterém od prodejny pravděpodobně odjel směrem k nedalekému lomu, se bližší popis nepodařilo získat.

Kriminalisté se obracejí touto cestou na veřejnost, na případné svědky, kteří si včera ráno všimli muže, který se po obci Křoví pohyboval na jízdním kole, případně vedl jízdní kolo a směřoval k prodejně potravin nebo od prodejny potravin, aby kontaktovali linku tísňového volání 158. Výzva směřuje také ke všem, kteří muže na zveřejněném záznamu a fotografiích poznal, případně měli informace k jeho aktuálnímu pohybu, aby kontaktovali linku tísňového volání 158.

mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí

26. duben 2021

