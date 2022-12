Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Muž osahávající dívky v Sokolově byl zadržen

SOKOLOVSKO – Během několika hodin měl obtěžovat několik dívek.

V pondělí 19. prosince 2022 jsme krátce po 16. hodině na tísňové lince 158 přijali oznámení od dvou dívek ze Sokolova, které měl nezávisle na sobě obtěžovat jim neznámý muž. Dívky měl oslovit a přitom držet v ruce své přirození a masturbovat. Poté, co si dívky jeho počínání všimly, tak měly z místa okamžitě utéct. V obou případech se měl muž za nimi vydat a přitom se je snažit osahávat na různých částech těla. Obě dívky před mužem zaběhly do panelového domu v Sokolově.

Podobného jednání se měl muž dopustit do zhruba 19. hodiny ještě ve dvou případech. Za devatenáctiletou dívkou měl vběhnout do panelového domu a i v tomto případě jí začít osahávat přes kalhoty na intimních místech. Poté, co dívka začala hlasitě volat o pomoc, tak muž svého jednání zanechal a z domu utekl.

Poté měl muž jít po ulici za sedmnáctiletou dívkou a přitom držet v ruce své přirození a masturbovat. Dívka měla začít před mužem utíkat, ovšem na zledovatělém chodníku podklouzla a upadla. Toho se měl muž snažit využít a na zemi začal dívku osahávat. Dívka se měla bránit a muže několikrát udeřit do oblasti hlavy. Po chvíli měl muž svého jednání zanechat a z místa utéct.

Policisté z obvodního oddělení ve spolupráci s kriminalisty se přijatým oznámením začali okamžitě zabývat. Následně obě dívky vyslechli a zajistili kamerové záznamy, zachycující mimo jiné osobu pachatele. Během několika desítek minut policisté znali totožnost muže, který měl v ulicích Sokolova dívky obtěžovat. Po tomto muži následně v Sokolově a přilehlém okolí pátralo několik policejních hlídek, kriminalistů a zapojen byl také policejní psovod se služebním psem.

Osmatřicetiletého podezřelého muže, který se po svém jednání skrýval, policisté zadrželi dnes, tedy v úterý 20. prosince, krátce před polednem.

Sokolovští kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu znásilnění ve stádiu pokusu, zločinu pohlavního zneužití a přečinu výtržnictví.

Nyní ve věci probíhají další úkony trestního řízení a o dalším vývoji v daném případu budeme informovat.

mjr. Jakub Kopřiva

20. 12. 2022

