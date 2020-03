Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Muž ohrožoval nožem cestující v tramvaji

Pražští policisté z pohotovostní motorizované jednotky postřelili podezřelého muže.

Dnes krátce před pátou hodinou odpolední přijali operátoři tísňové linky 158 oznámení o muži, který ohrožuje cestující nožem v tramvaji č. 17 na Rašínově nábřeží v Praze. Po příjezdu na místo policisté z pohotovostní motorizované jednotky vstoupili do tramvaje a muže vyzvali, aby zanechal svého protiprávního jednání a odložil nůž na zem nebo bude použito zbraně. Ani přes opakovanou výzvu podezřelý neuposlechl a proti hlídce se s nožem v ruce rozešel. V tento moment policisté využili svého zákonného oprávnění a muže postřelili do oblasti stehna, a to z důvodu ochrany své osoby a ochrany života a zdraví cestujících. Muže následně zadrželi a poskytli mu první pomoc do příjezdu záchranné služby. Nikdo z cestujících nebyl při zákroku zraněn.

Tramvajový spoj přes Rašínovo nábřeží směr Praha - Bráník byl přes více než tři hodiny zastaven, a to z důvodu provedení neodkladných policejních úkonů.

nprap. Lucie Drábková - 18. března 2020

