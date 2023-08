Muž odsouzený za několik znásilnění je po více než deseti letech v českém vězení

AKTUALIZECE - Mediálně sledovaný případ zneužívání žen a následný útěk dvou pachatelů do zahraničí se dnes přiblížil ke svému konci. Jeden ze dvou odsouzených v tomto případě je již v pražské věznici.

Žena, která byla s mužem na útěku a byla odsouzena za stejnou trestnou činnost, je od dnešního rána zpět v ČR. Eskorta z Manily přes Tchaj -pej byla ukázkou profesionální práce Air Marshalů cizinecké policie. Do vězení pak ženu převezli policisté z oddělení mobilního zásahu cizinecké policie.

kpt. David Schön

23. srpna 2023

Od roku 2012 byl na útěku a do pátrání po něm se zapojila nejen česká policie, ale celosvětově také Interpol. V roce 2015 byl hledaný muž vypátrán a zadržen na Filipínách a umístěn do deportační vazby. To byl však jen první krok k jeho návratu do Česka. Vzhledem k tomu, že v rámci vydávacího procesu je třeba dodržovat přesně stanovené postupy, které jsou opakovaně přezkoumatelné soudy a uprchlík využil každé možnosti k tomuto přezkumu, trvalo finální rozhodnutí o vydání do ČR více než sedm let.

Návazně na konečné rozhodnutí justice bylo nutné důkladně naplánovat eskortu. Po vyčerpání všech legálních prostředků pro zabránění návratu do Česka bylo jasné, že se muž bude návratu aktivně bránit. O to složitější bylo eskortu naplánovat a co nejvíce eliminovat možné potíže při přestupech a pohybu s uprchlíkem na letištích. Air Marshalům cizinecké policie výrazně pomohl nový letecký spoj Tchaj-pej – Praha, který umožnil eskortu s minimální dobou čekání a počtem přestupů v některém z evropských či arabských dopravních uzlů. Ihned po příletu do Prahy byl odsouzený převezen do věznice.

Díky dlouholeté snaze policistů a popmoci pracovníků ministerstva spravedlnosti i zahraničí a výrazné pomoci filipínských policistů a policistů z Kriminální policie Tchaj-pej se podařilo odsouzence vrátit do ČR.

Je pravděpodobné, že díky možnosti využívat přímého spojení Prahy s jihovýchodní Asií a navázání velmi dobré spolupráce s policisty v této části světa, se zefektivní a urychlí návrat hledaných osob, kteří se v této části světa skrývají.

Předpokládáme, že stejnou cestou se v průběhu několika týdnů do ČR vrátí i žena, která byla v totožném případě také pravomocně odsouzena.

kpt. David Schön

9. srpna 2023

