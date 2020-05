Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Muž odcizil vapku s lokalizačním zařízením

KLADRUBY – Netušil však, že je v ní zabudovaný GPS lokátor, díky kterému se ji podařilo policistům brzy vypátrat a zajistit.

Stříbrští policisté ustanovili pachatele krádeže, ke které došlo 15. května letošního roku v obci Kladruby. V nočních hodinách tam do areálu jedné firmy vnikl 36letý muž, který tam odcizil tlakový čistič v hodnotě téměř 8 000 korun. Netušil však, že majitel do přístroje nainstaloval GPS lokátor a že mu policisté budou po několika hodinách od oznámení na stopě. Poté, co majitel v ranních hodinách oznámil krádež policistům, jim zároveň předával informace o tom, kde se právě odcizený přístroj nachází. Pachatel dojel s vozidlem Škoda Superb až do Plzně, kde jej na základě instrukcí operačního důstojníka kontrolovali policisté v Železniční ulici. Zjistili při tom, že se odcizená vapka nachází v kufru vozu. Vzhledem k tomu, že se ve vozidle nacházely ještě různé chemikálie, byl na místo vyžádán policejní psovod se speciálně vycvičeným psem na vyhledávání omamných a psychotropních látek. Ten při ohledávání vozidla označil příruční zavazadlo 31leté spolujezdkyně, ve kterém následně policisté nalezli množství sušiny a sáčky s krystalickou látkou, které zajistili k odbornému zkoumání. Dále s řidičem provedli dechovou zkoušku a test na drogy, který byl pozitivní na amfetamin. Možným porušením zákona ze strany spolujezdkyně a jízdou pod vlivem pervitinu se zabývají plzeňští policisté. Odcizením vysokotlakového čističe se zabývají policisté ze Stříbra, kteří ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zločinu krádeže. Odcizenou vapku vrátí v nejbližší době majiteli.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

28. 5. 2020





