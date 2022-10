Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Muž odcizil nářadí za bezmála půl milionu korun

TŘEBÍČSKO: Obviněný muž byl vzat do vazby

Za mřížemi skončil muž, který byl minulý týden obviněn ze spáchání krádeží a vydírání, a o dva dny později se dopustil další majetkové trestné činnosti. Odcizil nářadí v hodnotě téměř půl milionu korun, policisté ho v krátké době vypátrali ve vozidle, ve kterém věci převážel. Většinu nářadí kriminalisté zajistili a může se tak vrátit zpět majiteli. Podezřelého muže policisté zadrželi a směřoval do cely. Kriminalisté rozšířili jeho trestní stíhání a následně byl obviněný muž vzat do vazby.

V době ze středy 12. října na čtvrtek došlo ve stavebním areálu nedaleko Náměště nad Oslavou ke krádeži nářadí. Po přijetí oznámení začali kriminalisté případ prověřovat. Na základě šetření se jim podařilo získat poznatky k podezřelému muži a ve spolupráci s policisty pořádkové policie po něm pátrali. Ještě ve čtvrtek zaregistrovali policisté v dopoledních hodinách v obci Štěměchy vozidlo VW Golf, které muž řídil. Za automobilem hlídka vyjela, řidič ale zareagoval prudkým zrychlením jízdy. Ještě v obci zastavil, utekl od vozidla a schoval se. Úspěšný ale nebyl. Policisté muže v krátké době vypátrali v objektu rozestavěného domu. Řidič nepředložil doklady k vozidlu a není držitelem řidičského oprávnění. Dále policisté zjistili, že řídil vozidlo přes uložený zákaz. Dechová zkouška u něho byla negativní, testu na zjištění ovlivnění návykovou látkou se odmítl podrobit, stejně jako lékařskému vyšetření. Při kontrole vozidla policisté zjistili, že je v něm uložené nářadí, u kterého vzniklo podezření, že pochází z krádeže. Muže důvodně podezřelého ze spáchání trestné činnosti zadrželi a odvezli ho na oddělení policie, kde byl umístěn do cely. Nářadí, které ve vozidle bylo, policisté zajistili.

Na základě shromážděných důkazů rozšířil policejní komisař trestní stíhání pětatřicetiletého muže. „Muž byl obviněn ze spáchání přečinu krádeže, přičemž činem byla způsobena větší škoda, a dále přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí,“ řekla mjr. Mgr. Miluše Vostalová, zástupkyně vedoucího oddělení obecné kriminality. Obviněný muž byl v minulosti již opakovaně soudně trestán za různorodou trestnou činnost, naposledy byl odsouzen k podmíněnému trestu odnětí svobody se zkušební dobou až do roku 2025. Dále mu byl na začátku roku na základě rozhodnutí městského úřadu vysloven zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel.

Muž je obviněn z toho, že vnikl do oploceného objektu a ze stavební buňky odcizil různé nářadí s příslušenstvím. Odnesl si vrtací kladiva, šroubováky, akumulátory, nabíjecí stanice, frézy, rázové utahováky a další věci. Vše naložil do vozidla a odvezl s cílem nářadí zpeněžit. Drobnější část věcí muž následně prodal a peníze použil pro svoji potřebu. Následovalo jeho dopadení a v rukou policistů skončil jak podezřelý muž, tak většina jeho lupu. Kriminalisté vypátrali i jednoho z nových majitelů odcizeného nářadí, který věci vydal, a policisté je zajistili.

Provedeným šetřením také zjistili, že si ještě před krádeží nářadí udělal muž zastávku na čerpací stanici v Náměšti nad Oslavou, kde načerpal pohonné hmoty a odjel bez zaplacení. Muž je tak podezřelý ze spáchání přestupku proti majetku.

Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného muže do vazby. Na základě rozhodnutí soudu byl muž vzat do vazby a policisté ho poté odvezli do věznice. Případ kriminalisté dále vyšetřují.

Za trestnou činnost lze uložit trest odnětí svobody až na pět let.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

19. října 2022

