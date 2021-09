Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Muž obviněn z pokusu vraždy

KARLOVARSKÝ KRAJ – Hrozí mu výjimečný trest.

Loni v srpnu měl z nestřeženého pracoviště na Chomutovsku odejít osmatřicetiletý vězeň, který měl při svém útěku odcizit i osobní automobil (psali jsme zde). V odcizeném vozidle ho na Ašsku vypátrali policisté z obvodního oddělení Aš, kteří ho pronásledovali a za použití výstražného a zvukového zařízení společně s nápisem „STOP POLICIE“ se ho snažili zastavit. Osmatřicetiletý muž ovšem na výzvy nereagoval a pokračoval ve své agresivní jízdě, při které ohrožoval i ostatní účastníky silničního provozu.

Na přehledném úseku začala policejní hlídka ve služebním vozidle z levé strany předjíždět vozidlo značky Škoda, které řídil osmatřicetiletý muž. Když byly vozidla na téměř stejné úrovni, tak měl policista sedící na místě spolujezdce využít svého oprávnění a řidiče se pokusit donutit k zastavení vozidla použitím donucovacího prostředku hrozba namířenou střelnou zbraní. Na to měl osmatřicetiletý muž zareagovat tak, že náhle změnil směr jízdy a prudce narazil do souběžně vedle něj jedoucího služebního vozidla. Po tomto manévru mělo dojít ke střetu levých předních dveří vozidla značky Škoda s pravou přední částí služebního vozidla. K odvrácení havárie musel policista řídící služební vozidlo provést vyrovnávací manévr, při kterém došlo k usmýknutí kol zadní nápravy automobilu a aktivací pohonu zadní nápravy prostřednictvím spojky s následnou stabilizací osobního automobilu. Pokud by policista tento manévr úspěšně neprovedl, tak mohlo po střetu dojít k sjetí vozidla z pozemní komunikace do přilehlého příkopu a následně strmé stráni, což by vedlo k rotaci vozidla kolem jeho podélné osy, tedy přetočení automobilu přes střechu. Tím by mohlo dojít u zakročujících policistů ke vzniku závažných, mnohočetných, bezprostředně ohrožujících či smrtelných poranění.

Kriminalisté z Odboru obecné kriminality Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje zahájili trestní stíhání osmatřicetiletého muže ze Sokolova, kterého obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy ve stádiu pokusu a přečinů neoprávněného užívání cizí věci a maření výkonu úředního rozhodnutí.

V případě prokázání viny hrozí osmatřicetiletému muži trest odnětí svobody na patnáct až dvacet let nebo výjimečný trest.

nprap. Jakub Kopřiva

13. 9. 2021

vytisknout e-mailem