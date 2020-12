Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Muž obviněn z majetkové trestné činnosti

ÚSTÍ NAD LABEM - Zloděj si Vánoce užije pravděpodobně ve vazební věznici.

Policejní komisař zahájil trestní stíhání 32letého muže pro trestný čin Krádeže a Porušování domovní svobody. Obviněný se v průběhu jednoho měsíce dopustil série majetkové trestné činnosti. V několika případech si v obchodech uschovával oblečení do batohu a bez zaplacení prošel přes pokladny. Ve dvou případech z balkónu v mezipodlaží odcizil majitelům horská kola. Celková způsobená škoda se pohybuje kolem 20 tisíc korun. Policisté muže zadrželi, obvinili a byl podán návrh na vzetí do vazby.

Vzhledem k tomu, že pachatel čin spáchal v době vyhlášeného nouzového stavu, hrozí mu trest odnětí svobody až do výše 8 let.

Ústí nad Labem 10. prosince 2020

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

