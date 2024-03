Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Muž obtěžoval školačku

JIHLAVSKO: Obviněný muž je stíhaný vazebně

Za mřížemi skončil jednačtyřicetiletý muž z Jihlavska, který si vyhlédl nezletilou školačku, snažil se s ní navázat komunikaci a prostřednictvím sociální sítě jí nakonec poslal své sexuálně laděné video. Dívka o komunikaci s neznámým mužem nestála a měla z něho strach, naštěstí si nepříjemnou situaci, do které ji dostal, nenechala pro sebe a svěřila se svým blízkým. Podezřelého muže kriminalisté zadrželi, jedná se o opakovaně soudně trestaného recidivistu, který byl v minulosti potrestán i za závažnou mravnostní trestnou činnost. Obviněný muž je stíhán vazebně.

Muž dívku velmi vzdáleně znal a věděl i o jejím nízkém věku. Naopak dívka jeho neznala. Nejprve ji prostřednictvím sociální sítě napsal. Komunikaci s ním dívka sice odmítla a nereagovala, muž se s tím ale nespokojil. Pokračoval v posílání textových a zvukových zpráv. Dívka měla z neznámého muže obavu a jeho komunikaci se snažila ukončit. Muž následně natočil video se sexuálním obsahem a vzkazem, ve kterém byl obnažený, a dívce jej poslal. Školačka poté vyhledala pomoc a následně přijali policisté trestní oznámení.

Případ začali prověřovat jihlavští kriminalisté, kteří podezřelého muže minulý týden v Jihlavě zadrželi. Muž směřoval do policejní cely a kriminalisté dále provedli domovní prohlídku v místě jeho bydliště.

Policejní komisař zahájil na základě shromážděných důkazů trestní stíhání zadrženého muže z Jihlavska. „Jednačtyřicetiletý muž je obviněn z přečinu ohrožování výchovy dítěte, přičemž takový čin spáchal opětovně, a dále přečinu šíření pornografie,“ řekl mjr. Mgr. Jakub Pivoňka, vedoucí oddělení obecné kriminality. Obviněný muž byl v minulosti již vícekrát soudně trestaný za různorodou trestnou činnost. Ve věznici si odpykal trest za závažný násilný mravnostní čin. Naposledy byl muž odsouzen na konci loňského roku a až do roku 2026 je ve zkušební době podmíněného trestu odnětí svobody.

Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného muže do vazby. Na základě rozhodnutí soudu byl do vazby vzat a policisté ho odvezli do věznice. Případ kriminalisté dále vyšetřují. Za trestnou činnost hrozí obviněnému muži až pětiletý pobyt za mřížemi.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

1. března 2024

vytisknout e-mailem