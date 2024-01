Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Muž nevydržel čekání na autobus

ÚSTÍ NAD LABEM - Vzhledem k tomu, že autobus dlouho nejel, tak si "půjčil" cizí vozidlo, aby se domů odvezl.



Dopravní policisté ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření 31letému muži z trestného činu Neoprávněného užívání cizí věci a Poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení. Podezřelý ve večerních hodinách stál v ulici Hrbovická a cekal na autobus. K místní večerce přijelo vozidlo Peugeot Partner. Z vozidla vystoupil majitel a v rychlosti si do místní večerky šel něco koupit. V hlavě podezřelého, i přesto že není majitelem řidičského průkazu, se zrodila myšlenka, že autobus dlouho nejede, tak že se sveze autem. Šel tedy ke dveřím vozidla, nasedl a bez rozsvícených světel se rozjel. S vozidlem se vydal směr Krásné Březno. Jeho cesta ale skončila velmi rychle v ulici Přístavní. Vzhledem k rychlosti nezvládl řízení vozidla, vyjel na travnatý pás, kde porazil dopravní značku „zákaz stání“ a zastavil. Následně z vozidla vystoupil a z místa zmizel. Po vyhodnocení kamerových záznamů se dopravním policistům společně s trmickými kolegy podařilo řidiče-neřidiče vypátrat. Policistům při výslechu uvedl, že vozidlo nechtěl ukrást, jen se s ním chtěl svést domů a tam ho odstavit, aby si ho majitel pak našel. V případě prokázání viny před soudem mu hrozí trest odnětí svobody až do výše 2 let.

Ústí nad Labem 29. ledna 2024

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

