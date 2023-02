Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Muž nerespektoval čtyři zákazy řízení

TACHOV – Kriminalistům došla trpělivost. Aby se trestné činnosti nedopouštěl dál, dali podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby. Tam také skončil.

Kriminalisté oddělení hospodářské kriminality územního odboru Tachov zahájili v těchto dnech trestní stíhání devětatřicetiletého muže, kterého obvinili ze spáchání pokračujícího trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Obviněný v několika případech řídil osobní motorové vozidlo navzdory tomu, že mu byl v roce 2005 rozsudkem Okresního soudu v Tachově uložen zákaz řízení všech motorových vozidel na dobu čtyř roků, kdy tento trest vykonává nyní po výkonu předchozích trestů odnětí svobody, jejichž doba výkonu se do doby výkonu trestu zákazu řízení nezapočítává. Dále mu byl rozhodnutím Městského úřadu Klatovy uložen zákaz řízení na dobu 18 měsíců, a to od září 2022 do března 2024. Rozhodnutím Magistrátu města Plzeň zákaz řízení všech motorových vozidel na dobu 18 měsíců od října 2022 do dubna 2024 a rozhodnutím Městského úřadu Stříbro zákaz řízení na dobu 12 měsíců v době od listopadu 2022 do listopadu 2023. Vzhledem k tomu, že zde byla důvodná obava, že obviněný bude trestnou činnost opakovat, dali tachovští kriminalisté státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby. Soud návrh státního zástupce akceptoval, a tak je nenapravitelný řidič v současné době již ve vazební věznici.



por. Mgr. Dagmar Brožová

15. února 2023

vytisknout e-mailem