Muž našel na půdě granát. Ukrytý v čepici ho vezl plzeňskou MHD

19. dubna 2021 S ručním granátem schovaným v čepici cestoval v minulých dnech starší muž plzeňskou MHD. Chtěl ho odevzdat na policii, ta mu ale nakonec přijela naproti. Přivolal ji řidič autobusu, když mu nálezce granát ukázal.

Muž podle policie našel americký ruční granát na půdě. Nejprve si myslel, že jde o atrapu, a tak si jej ponechal. Po nějaké době si to rozmyslel a v neděli se rozhodl odevzdat jej policii.„Granát si uschoval do čepice a nasedl do MHD směrem Plzeň městská část Slovany. Na náměstí Milady Horákové oslovil řidiče autobusu s prosbou, zda by mu nepůjčil mobilní telefon, protože potřebuje zavolat na policii,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Raindlová.

Když řidič spatřil, co má muž ukryté v čepici, okamžitě zavolal na linku 158. Na místo dorazil pyrotechnik, který granát odvezl k likvidaci. Policisté se případem nadále zabývají.

„Pokud kdekoliv naleznete jakoukoliv munici či výbušninu, v žádném případě s ní nemanipulujte, místo nálezu podle možností zajistěte a ihned kontaktujte policii,“ upozornila mluvčí.

Zdroj: https://www.novinky.cz/krimi/clanek/muz-nasel-na-pude-granat-ukryty-v-cepici-ho-vezl-plzenskou-mhd-40357440

