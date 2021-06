Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Muž napadl tři osoby

HAVLÍČKOBRODSKO: Byl obviněn ze zvlášť závažné trestné činnosti

Havlíčkobrodští kriminalisté zahájili trestní stíhání dvaadvacetiletého cizince, který o uplynulém víkendu ve Světlé nad Sázavou fyzicky napadl dva muže a ženu. Po incidentu nakonec skončil na záchytce, kde si ho po vystřízlivění převzali kriminalisté. Muž byl obviněn ze spáchání zvlášť závažné trestné činnosti ve stadiu pokusu a na základě rozhodnutí soudu skončil ve vazbě.

K případu došlo v neděli 20. června před jedenáctou hodinou večer ve Světlé nad Sázavou. Policisté integrovaného operačního střediska přijali na linku tísňového volání oznámení o rvačce před budovou provozovny na ulici Haškova. Operační důstojník na místo ihned vyslal nejbližší policejní hlídku. Policisté na místě zajistili muže podezřelého z útoku na jiné osoby, který byl navíc pod značným vlivem alkoholu. Dvaadvacetiletý východoevropan tak skončil na protialkoholní záchytné stanici a po vystřízlivění si ho převzali kriminalisté.

Dvaadvacetiletý muž je obviněný z toho, že fyzicky napadl jiného muže, a to tak, že mu opakovaně kopal nohou do oblasti hlavy a hrudníku, čímž mu způsobil mnohočetná zranění. Sedmadvacetiletého napadeného muže převezla zdravotnická záchranná služba se zraněním do nemocnice. Ošetření v nemocničním zařízení si vyžádalo také zranění sedmačtyřicetileté ženy, která se snažila pomoci napadenému muži, avšak se sama stala terčem útoku. Obviněný muž dále napadl ještě čtyřiašedesátiletého muže, který se do incidentu zapojil za účelem pomoci oběma zraněným, a způsobil mu povrchová zranění.

„Zahájili jsme trestní stíhání cizího státního příslušníka, který byl obviněn ze spáchání zvlášť závažného zločinu těžkého ublížení na zdraví ve stadiu pokusu. Dále z dvojnásobného přečinu ublížení na zdraví, rovněž ukončeného ve stadiu pokusu a z přečinu výtržnictví“, uvedl npor. Bc. František Šteidl, vedoucí oddělení obecné kriminality.

Policejní komisař podal státnímu zastupitelství podnět k podání návrhu na vzetí obviněného muže do vazby. Soudce návrh státního zástupce akceptoval a obviněného muže poslal do vazby.

Kriminalisté případ nadále vyšetřují. Za uvedenou trestnou činnost lze uložit až desetiletý trest odnětí svobody.

por. Mgr. Stanislava Rázlová, komisař

25. června 2021

