Muž na střeše

Více než sedm hodin vyjednávali policisté s mužem, který v pražských Malešicích odmítal opustit střechu rodinného domu.

Deset minut před půl třetí odpoledne přijal operační důstojník oznámení, že v Janderově ulici v Praze 10, běhá po střechách domů člověk.

Na místo se dostavili policisté z pohotovostní motorizované jednotky, kteří uviděli tančícího muže na střeše rodinného domu. Ihned s ním navázali kontakt, kdy jim muž sdělil, že pokud se k němu přiblíží, tak skočí dolů, anebo je napadne. Z tohoto důvodu si policisté na místo přivolali hasiče s výškovou technikou a záchrannou službu. Následně na místo vyrazil i velitel policie z PMJ, který vyhodnotil celou situaci a na místo povolal další hlídky, a to policisty ze zásahové jednotky, speciální pořádkové jednotky, místního oddělení Strašnice a policejní vyjednavače.

Hasiči nainstalovali pod dům seskokovou matraci a ke střeše vysunuli automobilový žebřík, na kterém se vystřídali policisté z PMJ za vyjednavače pražské policie.

Muž však i přes dlouhé vyjednávání zkušených policejních vyjednavačů odmítal slézt dolů a naopak neustále stěžoval složkám integrovaného záchranného systému práci. Neustále poskakoval po komínech a střídal své chování od tesknivého po agresivní. Posun přišel až ve chvíli, kdy policisté zjistili, o koho se jedná. Tento, několikrát soudně trestaný, pětatřicetiletý recidivista stál v minulém roce několik hodin na sloupu trakčního vedení v Děčíně. Navíc je uživatelem omamných a psychotropních látek. Během zásahu i několikrát ohrožoval policejní vyjednavače, a to údery a kopy do koše výškové plošiny.

Nakonec, patnáct minut před dvaadvacátou hodinou, policejní vyjednavači muže přesvědčili, aby slezl dolů a nastoupil do koše hasičské plošiny. Dole už na něj čekali policisté ze speciální pořádkové jednotky, kteří ho předali do lékařské péče. Za doprovodu policie byl převezen do nemocnice. Ulice Janderova byla po dobu zásahu zcela uzavřena.

Pětatřicetiletý muž je v současné chvíli podezřelý ze spáchání trestného činu výtržnictví, za což mu v případě odsouzení hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi. Veškeré další okolnosti jednání tohoto muže jsou předmětem šetření policie.

Zároveň bychom chtěli poděkovat všem obyvatelům bydlícím v Janderově ulici za pomoc při tomto zásahu.

por. Mgr. Violeta Siřišťová – 24.6.2020

