Muž měl veliké štěstí, mohl přijít o 200 000 korun

ROKYCANSKO – Kriminalisté z územního odboru Rokycany se zabývají dalším případem internetového podvodu, který měl pro poškozeného tentokrát dobrý konec.

Vše se v tomto případě stalo téměř stejně jako u jiných podvodů tohoto typu. Čtyřiatřicetiletý muž umístil na inzertní portál zboží k prodeji a zanedlouho ho kontaktoval neznámý uživatel předstírající zájem o nákup. Po krátké korespondenci se domluvili na tom, že poškozený muž zašle zboží přes známou kurýrní společnost a musí vyplnit kontaktní formulář. Odkaz na něj obdržel na svůj email a byl samozřejmě falešný. To ovšem muž nevěděl a vyplnil tam vše potřebné včetně údajů o své platební kartě a bankovním účtu. Neznámý pachatel se pak z tohoto účtu pokusil převést dvě částky 150 000 korun a 50 000 korun. Tyto převody následně poškozený muž i potvrdil ve své mobilní aplikaci. Naštěstí ho zachránila výše denního limitu pro převod finančních prostředků, který byl nižší než výše zmíněné sumy. I přesto kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu ve stadiu pokusu. Za to hrozí pachateli stejný trest, jako kdyby se mu peníze podařilo odcizit, tedy až pět let odnětí svobody.



prap. Ondřej Hodan

11. října 2022

