Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Muž měl uchazečům o "zbroják" nabízet svůj kurz

NÁCHODSKO – Kriminalisté muže obvinili z neoprávněného podnikání.

Z trestného činu neoprávněného podnikání v těchto dnech obvinili náchodští kriminalisté muže z Náchodska, který měl po dobu 5 let bez živnostenského oprávnění organizovat a vést přípravný kurz pro uchazeče o zbrojní průkaz před zkouškami z odborné způsobilosti, který se skládal z teoretické přípravy, manipulace se zbraní a samotné střelby. Kurzu se mělo zúčastnit nejméně v 87 účastníků, od nichž inkasoval dohromady bezmála čtvrt milionu korun.

Obviněný je stíhán na svobodě. Za přečin neoprávněného podnikání mu v případě odsouzení hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi a paradoxně bude jemu samému v případě prokázání viny zbrojní průkaz odebrán. Výslednou výši trestu by mohlo ovlivnit i to, pokud by kriminalisté zjistili, že muž současně i jako zkušební komisař záměrně nenechával uchazeče o zbrojní průkaz při zkouškách uspět, aby jim následně mohl doporučit svůj přípravný kurz.

por. Mgr. Lucie Konečná

7.12.2022, 12:00hod.

