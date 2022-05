Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Muž měl nastoupit do vězení, již přes rok se skrývá

ÚSTECKÝ KRAJ - V místě trvalého pobytu v Oseku se nezdržuje.

Tepličtí policisté žádají o pomoc při pátrání po muži,viz. odkaz níže, který nenastoupil do vězení. Na jmenovaného vydal Okresní soud v Ústí nad Labem příkaz k dodání do VTOS pro přečin krádeže. Muž se však v místě trvalého bydliště nezdržuje a sám se do věznice nedostavil. Pátrání po něm je vyhlášeno již od března roku 2021.

Hledaný je asi 170 cm vysoký, střední postavy, hnědé vlasy a hnědé oči.

Poznatky k pobytu nebo výskytu jmenovaného je možno předat na linku 158 nebo na kterékoliv policejní služebně.

23. května 2022

por.Bc.Ilona Gazdošová

tisková mluvčí

PČR ÚO Teplice

