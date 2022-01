Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Muž ležel v bezvědomí na silnici. Další muž a policisté mu zachránili život.

PRAHA VENKOV - VÝCHOD - U muže byly obnoveny životní funkce a byl převezen do nemocnice

Policisté z Obvodního oddělení Čelákovice byli 29. prosince 2021 v podvečerních hodinách vysláni operačním důstojníkem do ulice Dukelská v Čelákovicích, kde se měl uprostřed silnice nacházet ležící muž v bezvědomí.

Když nstržm. Filip Šrubař a nstržm. Aneta Samohýlová dorazili na místo události zjistili, že skutečně uprostřed silnice leží muž v bezvědomí a u něj se nachází další muž, který provádí resuscitaci.



Ten policistům sdělil, že místem projížděl ve svém vozidle a najednou uviděl uprostřed silnice ležet muže a kolem něj pobíhat psa. Pánovi se tedy pravděpodobně udělalo zle, když venčil svého psa a upadl do bezvědomí.



Policisté zkontrolovali životní funkce, avšak muž nejevil známky života a nereagoval ani na oslovení či bolestivé podněty. Proto policisté započali okamžitě srdeční masáž a připravili si i přístroj AED (automatizovaný externí defibrilátor).

V resuscitaci pokračovali dalších několik minut a následně se rozhodli přístroj AED použít. Nicméně přístroj výboj nedoporučil, protože muž již začal sám dýchat.



Kolegům se tedy povedlo muže resuscitovat a přístroj AED už nebylo nutné použít. Muže uložili do stabilizované polohy a kontrolovali jeho životní funkce, a to až do doby příjezdu Zdravotnické záchranné služby, která si muže následně převzala do péče a odvezla do nemocnice.

Díky rychlé reakci a započaté prvotní resuscitaci od 60letého muže a následné resuscitaci od policistů tak 52letý muž přežil a policisté společně s 60letým mužem mu bezpochyby zachránili život.

Oba policisté byli v Čelákovicích v rámci policejní výpomoci, jinak oba dva slouží v Ostravě. Nstržm. Aneta Samohýlová na Obvodním oddělení Ostrava Poruba a kolega nstržm. Filip Šrubař na Obvodním oddělení Ostrava Poruba 2.



Oba policisté posílili výkon služby čelákovických policistů na 3 měsíce, od 1. listopadu 2021 do 21. ledna 2022. I díky záchraně života, ale i dalším činnostem, které při výkonu služby vykonávali, byli zajisté skvělou posilou středočeským policistům, ale do Ostravy se nyní mohou vrátit s tím nejlepším pocitem... s tím, že zachránili to nejcennější co máme - lidský život.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

13. ledna 2022

Odkazy do noveho okna nstržm. Samohýlová a nstržm. Šrubař (1) Detailní náhled nstržm. Samohýlová a nstržm. Šrubař (2) Detailní náhled

vytisknout e-mailem