Muž, který zaútočil na svého krajana, je obviněný

TACHOV – Zraněnému cizinci poskytl policista tachovského obvodního oddělení první pomoc při zastavení masivního krvácení.

V neděli dne zahájil policejní komisař trestní stíhání 39letého cizince, kterého obvinil ze zvlášť závažného zločinu těžké ublížení na zdraví. Cizinec měl totiž v sobotu 16. března krátce před půlnocí na jedné tachovské ubytovně vstoupit do pokoje svého známého, kterého fyzicky napadl do oblasti hlavy. Poté, co se poškozený – 33letý cizinec – začal bránit, útočník vzal nůž, který se nacházel položený na stole v jeho dosahu a poškozenému způsobil vážné poranění v oblasti dolní končetiny. Policisté, kteří vyjeli ihned na místo, zajistili útočníka a okamžitě přivolali záchrannou službu. Ještě před tím mu policista tachovského obvodního oddělení poskytl první pomoc, kdy za tlakového obvazu a škrtidla zastavil masivní tepenné krvácení. Poraněný muž byl z místa letecky transportován do nemocnice. Policejní komisař podal státnímu zástupci návrh na vzetí obviněného do vazby. O ní dnes odpoledne rozhoduje soud. Agresorovi v případě, že bude uznán vinným, hrozí trest odnětí svobody na tři léta až deset let.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

19. 3. 2019

