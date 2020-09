Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Muž, který opakovaně mařil výkon úředního rozhodnutí, ujížděl policistům

ROKYCANY – Při tom se dopustil několika dopravních přestupků a snažil se vytlačit služební vůz. Policisté následně zjistili, že řidič, kterému soud letos v červenci zakázal řídit motorová vozidla na dva roky, byl navíc pod vlivem alkoholu.

Policisté z obvodního oddělení v Rokycanech sdělili dnešního dne podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky 56letému muži, který měl včerejšího dne v dopoledních hodinách projíždět obcí Rokycany jako řidič osobního vozidla Škoda Fabia combi. V ulici Plzeňská byl řádným způsobem za použití výstražného světelného a zvukového zařízení stavěn policejním psovodem, který díky své osobní znalosti v osobě řidiče poznal muže, o kterém ví, že není držitelem řidičského oprávnění a má uložený zákaz řízení motorových vozidel. Řidič však na znamení dané k zastavení vozidla nereagoval a pokračoval dál v jízdě. Při tom se dopustil několika dopravních přestupků, při kterých jel v protisměru, po chodníku, dokonce se opakovaně snažil vytlačit služební vozidlo, které jej pronásledovalo. Plzeňskou ulicí pokračoval do ulice Klostermannova, ze které odbočil do ulice Třebízského, kde mu v jízdě zabránilo služební vozidlo rokycanských policistů, kteří byli o ujíždějící fábi informováni. Následně policisté přistoupili k vozidlu zablokovanému dvěma služebními auty, kdy řidiče vyzvali, aby vystoupil z vozidla. Ten však na opakované výzvy nereagoval, a protože hrozilo, že by řidič mohl vozidlo uvést opět do pohybu a mohl by se snažit ujíždět, navíc byl z jeho úst cítit značně alkohol, policisté jej za pomoci hmatů a chvatů zpacifikovali a přiložili služební pouta. Následně policisté s dotyčným provedli dechovou zkoušku, při které přístroj naměřil 1,81 a 1,85 promile alkoholu. Na základě pozitivních výsledků byl řidič převezen na lékařské vyšetření a odběr krve, kterým se podrobil. Při provádění dalších úkonů rokycanští policisté zajištili vozidlo, se kterým řidič trestnou činnost páchal. Muž byl převezen do policejních cel.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

11. 9. 2020

vytisknout e-mailem