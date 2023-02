Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Muž je stíhán vazebně

HAVLÍČKOBRODSKO: Muži hrozí až desetiletý pobyt za mřížemi

Kriminalisté havlíčkobrodského územního odboru dopadli muže, který distribuoval pervitin a marihuanu. Zájemcům poskytl na Havlíčkobrodsku a Pelhřimovsku několik desítek gramů drogy a trestné činnosti se dopouštěl i přes to, že je ve zkušební době podmíněného odsouzení. Podezřelého muže kriminalisté zadrželi, je obviněn ze spáchání zvlášť závažného zločinu. Muž je stíhána vazebně a hrozí mu až desetiletý pobyt za mřížemi.

Podezřelého muže kriminalisté zadrželi v úterý 7. února v obci na Havlíčkobrodsku. Poté jeho cesta směřovala do policejní cely.

Na základě shromážděných důkazů zahájil policejní komisař trestní stíhání šestačtyřicetiletého muže z Havlíčkova Brodu. „Zadržený muž byl obviněn ze spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy,“ řekl mjr. Mgr. Martin Kovařík, zástupce vedoucího oddělení obecné kriminality. Obviněný muž byl v minulosti již opakovaně soudně trestán za drogovou a majetkovou trestnou činnost. Naposledy byl potrestán podmíněným trestem odnětí svobody se zkušební dobou 12 měsíců, který by mu měl skončit v září letošního roku. Přesto v drogové trestné činnosti pokračoval. Sám je uživatelem drog.

Muž je obviněn z toho, že v období přibližně od července loňského roku do zadržení distribuoval dalším lidem pervitin a marihuanu. Drogy jim předával na různých místech v Humpolci, Kamenici nad Lipou a v Chotěboři. Pervitin a marihuanu si od něj zájemci koupili ve více než padesáti případech, popřípadě jim poskytl drogu zdarma za protislužbu. Páchání drogové trestné činnosti ze strany muže tento týden ukončili kriminalisté.

Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného muže do vazby. Na základě rozhodnutí soudu byl vzat do vazby a policisté ho eskortovali do věznice. Případ kriminalisté dále vyšetřují.

Za trestnou činnost lze uložit obviněnému muži trest odnětí svobody od dvou do deseti let.

por. Ing. Michaela Lébrová, komisařka

10. února 2023

vytisknout e-mailem