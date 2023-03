Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Muž je stíhán vazebně

HAVLÍČKOBRODSKO: Hrozí mu až desetiletý pobyt za mřížemi

Kriminalisté havlíčkobrodského územního odboru dopadli muže, který distribuoval pervitin na Havlíčkobrodsku. Zájemcům poskytl v desítkách případů drogy a trestné činnosti se dopouštěl, i když je ve zkušební době podmíněného odsouzení. Podezřelého muže kriminalisté zadrželi, je obviněn ze spáchání zločinu. Muž je stíhán vazebně a hrozí mu až desetiletý trest odnětí svobody.

Podezřelého muže kriminalisté zadrželi minulý týden ve Světlé nad Sázavou, následně byl zadržený muž umístěn do policejní cely.

Na základě shromážděných důkazů zahájil policejní komisař trestní stíhání šestatřicetiletého muže ze Světlé nad Sázavou. „Zadržený muž byl obviněn ze spáchání zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy,“ řekl mjr. Mgr. Martin Kovařík, zástupce vedoucího oddělení obecné kriminality. Obviněný muž byl v minulosti již opakovaně soudně trestán, především za drogovou trestnou činnost. Za sebou má i pobyt ve vězení. Naposledy byl potrestán podmíněným trestem odnětí svobody se zkušební dobou až do května roku 2026. Přesto to pro něj nebylo dostatečným ponaučením a v drogové trestné činnosti pokračoval. Sám je uživatelem drog.

Muž je obviněn z toho, že v období přibližně od června roku 2021 do doby zadržení distribuoval dalším lidem pervitin na různých místech ve Světlé nad Sázavou a okolí. Pervitin si od něj zájemci koupili v desítkách případů.

Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného muže do vazby. Na základě rozhodnutí soudu byl vzat do vazby a policisté ho eskortovali do věznice. Případ kriminalisté dále vyšetřují.

Za trestnou činnost lze uložit trest odnětí svobody od dvou do deseti let.

por. Ing. Michaela Lébrová, komisařka

14. března 2023

vytisknout e-mailem