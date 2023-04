Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Muž je podezřelý ze spáchání tří trestných činů

HAVLÍČKOBRODSKO: Hrozí mu až tříletý pobyt za mřížemi

Policejní inspektor sdělil podezření ze spáchání tří trestných činů osmadvacetiletému muži, který v Přibyslavi fyzicky napadl jiného muže a neoprávněně vnikl do bytu. V pondělí 3. dubna po půlnoci osmadvacetiletý muž fyzicky napadl na chodbě bytového domu jiného muže, který utrpěl zranění, které si vyžádalo lékařské ošetření. Ve svém protiprávním jednání pokračoval, kdy za užití násilí vnikl do jednoho z bytů v domě a snažil se přesvědčit poškozenou, aby mu otevřela, neboť se ze strachu před ním uzamkla ve vedlejší místnosti. Poté, co se do místnosti nedostal, byt opustil, avšak za ním zůstala škoda ve výši přes devět tisíc korun. Policisté osmadvacetiletému muži na základně shromážděných důkazů sdělili podezření ze spáchání tří přečinů, a to pokusu ublížení na zdraví, porušování domovní svobody a výtržnictví. Případ policisté řeší ve zkráceném přípravném řízení.

por. Ing. Michaela Lébrová, komisařka

5. dubna 2023

vytisknout e-mailem