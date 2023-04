Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Muž je obviněn z vraždy

KRAJ: Pomohli i svědci. /VIDEO/

Policisté od středečního rána prověřují okolnosti zvlášť závažného trestného činu, ke kterému došlo ve Svitávce na Blanensku. Na místě zůstaly dvě osoby bez známek života. Do Svitávky okamžitě po nahlášení spěchali policisté včetně speciální pořádkové jednotky či zásahové jednotky. Kromě kriminalistů na místě pracoval i krizový intervent, který komunikoval s rodinnými příslušníky obětí. Na základě zjištěných indicií se nám podařilo získat totožnost podezřelého. Na pro něj obvyklých místech se ale nezdržoval a policisté začali pátrat i za použití vrtulníku letecké služby také v dalších lokalitách a prostřednictvím vyhlášeného celostátního pátrání se do akce zapojili i policisté po celé republice. Kolem čtrnácté hodiny jsme v lese vypátrali opuštěné vozidlo. Zadržení pachatele urychlili svědci, kteří nás nasměřovali do lokality, kde se muž ukrýval. Zadržen byl pod hrozbou namířené střelné zbraně, při bezpečnostní prohlídce se zjistilo, že měl u sebe nůž. V současné době probíhají procesní úkony, muž se k činu motivovanému osobními vztahy doznal, je obviněn z vraždy a hrozí mu trest odnětí svobody na 15-20 let, případně výjimečný trest.

Děkujeme za spolupráci.

Vyjádření (video)

mjr. Pavel Šváb, 13. dubna 2023.

Související dokumenty Vyjádření Pavel Šváb, Muž byl obviněn z vraždy.mp3

Velikost souboru:2,8 MB / formát MP3

vytisknout e-mailem