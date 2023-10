Muž hrozil lahví

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Sobotního rána bylo živo před jedním z litvínovských supermarketů. O rozruch se postaral jeden ze zákazníků, který do obchodu vstoupil krátce po otevírací době. Koupit si ale nic nehodlal. Při pohybu na prodejní ploše uschoval do oděvu dvě lahve alkoholu a prošel pokladní zónou. Nekalý nákup ovšem zpozoroval pracovník ostrahy, který muže oslovil. Zákazník jednu lahev z oděvu vyndal, pak se dal ale na útěk. Zaměstnanec ostrahy se za prchajícím zlodějem vydal. Chytil ho za kalhoty, ale bohužel pracovník obchodu upadl. Lapkovi se podařilo utéci, protože měl druhou odcizenou lahví hrozit úderem, proto ho pracovník ostrahy ze sevření pustil. Po krátké době nekalého zákazníka zadržela přivolaná hlídka městských strážníků, která 19letého mladíka předala republikovým policistům i s druhou odcizenou lahví alkoholu. Mládenec si na obvodním oddělení převzal sdělení podezření ze spáchání trestného činu krádeže, a to protože se pokusil uchovat odcizené zboží za 218 korun bezprostředně po činu pohrůžkou násilí. Za to mu v případě uznání viny hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.

V sobotu v odpoledních hodinách vyjížděli mostečtí policisté do jedné z ulic poblíž autodromu, kde se měl pohybovat muž na cizí zahradě i v rodinném domě. Majitel nemovitosti uslyšel rachot v předsíni, proto se šel podívat, co ho způsobuje a nestačil se divit. Na chodbě narazil na nezvaného hosta, který se měl násilím vloudit do útrob domu. Poškozený vyvedl neznámého muže ven a okamžitě přivolal policejní hlídku. Ta na místě zadržela 44letého muže, který překonal oplocení rodinného domu a za užití síly vstoupil do obydlí. Vzniklou situaci se podle protokolu snažil zadržený vysvětlit tím, že při venčení ztratil svého psa a domníval se, že mazlíček je právě na cizím pozemku. Možná si vlivem svého stavu, kdy mu v krvi kolovala hodnota téměř 4 promile alkoholu, neuvědomil, že porušuje zákon. Pes byl sice nalezen, těžko by si ale otevřel dveře do domu. Chlupáče převezli městští strážníci do místního útulku, Mostečana pak zase policisté do cely. Na obvodním oddělení si pak převzal sdělení podezření ze spáchání trestného činu porušování domovní svobody. Od soudu může 44letý muž za tuto návštěvu bez pozvání odejít s trestem ve výši až na tři roky.

23. října 2023

