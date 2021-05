Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Muž chtěl zkontrolovat mládě hada v převáženém teráriu

PLÁNSKO – Plaz jej uštkl, a tak byl poraněný chovatel letecky transportován do nemocnice.

Policisté z Konstantinových Lázní přijali minulý týden ve čtvrtek, tj. 20. května, oznámení o uštknutí 30letého muže hadem, konkrétně chřestýškem malým. Případ se stal kolem 15:30 hod., kdy muž převážel mládě uvedeného hada o délce asi 20 centrimetrů. Na cestě z obce Lestkov do Plané chtěl hada, který právě měnil kůži zkontrolovat, a tak zastavil u komunikace v úseku zvaném Caltov. Když dal ruku do terária, ve kterém se had nacházel, plaz jej uštknul do ruky. Muž jej v úleku následně setřásl na zem a šlápl na něj. Poté o události informoval svého známého, který přijel na místo a zraněnému muži přivolal záchrannou službu. Dotyčný byl poté letecky transportován do nemocnice. Policisté i s oznamovatelem místo prohledali, neboť nebylo zřejmé, zda uštknutý muž hada usmrtil, nebo se had někam odplazil. Mládě hada však nenalezli. Jeho tělo našel až poraněný muž, který se na místo vrátil poté, co byl propuštěný z nemocnice domů. Provedeným šetřením policisté zjistili, že chovatel nevlastní povolení k chovu druhu vyžadujícího zvláštní péči a tento delikt oznámí příslušnému správnímu orgánu – v tomto případě státní veterinární správě.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

24. 5. 2021

