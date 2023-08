Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Muž chtěl s vozidlem najet do lidí

KLATOVY – Případ si převzali krajští kriminalisté. Zahájili trestní stíhání třicetiletého muže, kterého obvinili ze tří trestných činů. Soudce poslal obviněného do vazby.

Dne 6. srpna 2023 krátce před jednou hodinou jsme přijali oznámení, že v Klatovech v ulici Pražská se řidič pokusil najet s vozidlem do skupinky osob pohybujících se na chodníku. Došlo ke zranění jednoho muže a dále k poškození domu, to když řidič do budovy s vozidlem narazil. Na případu pracovali klatovští policisté a následně si jej převzali krajští kriminalisté. Ti nyní zahájili trestní stíhání třicetiletého muže, kterého obvinili ze spáchání zločinu těžké ublížení na zdraví ve stadiu pokusu, přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Muž dne 6. srpna 2023 v čase okolo tři čtvrtě na jednu v Klatovech po předchozí slovní i fyzické rozepři s čtyřiadvacetiletým mužem usedl v ulici Zlatnická do osobního vozidla tovární značky Toyota, ač měl Městským úřadem Přeštice a Městským úřadem Klatovy vysloven zákaz řízení motorových vozidel do dubna 2024. Vycouval do ulice Pražská, pak se v prostoru křižovatky ulice Pražská a Křížová otočil a pokračoval zpět ulicí Pražská, kde pak s vozidlem najel na chodník do míst, kde se v danou dobu pohyboval muž, se kterým měl spor, a dalších pět osob. Při tomto manévru došlo ke střetu přední části vozidla s dolní končetinou jednoho z mužů, ostatní muži stačili před vozidlem uhnout, poté vozidlo narazilo do budovy a došlo k poškození výlohy, vstupních dveří a pláště budovy. Poškozené bylo i vozidlo. Policisté řidiče vyzvali k dechové zkoušce, která byla s výsledkem pozitivním 1,73 promile alkoholu v krvi.

Bezprostředně po této události byl řidič zadržen a umístěn do policejní cely. Kriminalisté po sdělení obvinění státnímu zástupci spolu se spisovým materiálem podali podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby. Návrh státního zástupce soudce dnes akceptoval, a tak je obviněný stíhaný vazebně. Od soudu může odejít s trestem odnětí svobody na pět až dvanáct let.



por. Mgr. Dagmar Brožová

8. srpna 2023

