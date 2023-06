Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Muž chtěl před spravedlností uplavat

Český Krumlov – Do vězení se mu nechtělo.

Že spravedlnosti uplave, si zřejmě myslel třiapadesátiletý muž z Českokrumlovska, na kterého byl soudem vydán příkaz k dodání do výkonu trestu. Muž byl spatřen hlídkou českokrumlovských policistů v části U Trojice v Českém Krumlově. Policisté následně muže vyzvali k prokázání totožnosti. Tem jim předložil občanský průkaz a následně z místa kontroly skočil do řeky Vltavy s tím, že se nenechá zavřít. Muž poté začal plavat po proudu dále směrem k jednomu z vodáckých kempů, přičemž dokola opakoval, že chce ještě tři dny svobody a pak se sám přihlásí. Na místo byla mezitím povolána další hlídka českokrumlovských policistů, policejní psovod se služebním psem Irokem a dále několik hlídek městské policie. Netrvalo dlouho a služební pes prchajícího muže ve špatně přístupném terénu vypátral. Ten tak opět skočil do řeky a plaval na druhý břeh. Ani to mu však nepomohlo. Na druhém břehu na něj totiž už čekali policisté. Muži se tak nakonec spravedlnosti uplavat nepodařilo, neboť byl okamžitě omezen na osobní svobodě a následně převezen do Vazební věznice v Českých Budějovicích.

por. Miroslav Šupík, DiS., ck.pis@pcr.cz

21. června 2023

