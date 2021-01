Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Muž byl obviněn ze spáchání zločinu

JIHLAVSKO: Při vloupání do budovy byl muž přistižen

Pobytem v policejní cele se rozhodl závěr roku „zpestřit“ devětadvacetiletý recidivista. V noci ho zadrželi strážníci poté, co se muž v lokalitě jihlavského náměstí vloupal do budovy státní instituce. Policejní komisař zahájil jeho trestní stíhání, muž byl obviněn ze spáchání zločinu krádeže, za který mu hrozí až osmiletý pobyt za mřížemi. Brány věznice, kde si odpykal trest za předchozí majetkovou trestnou činnost, přitom opustil teprve letos létě.

Do budovy v centru Jihlavy se podezřelý muž vloupal ve středu 30. prosince kolem půlnoci. Po vypáčení dveří se dostal do vnitřních prostor, které začal prohledávat. Odcizil plakety za odběr krve a nářadí. Dlouho ale v prostorách nepobyl, protože noční návštěvu pachatele velmi rychle ukončili strážníci městské policie. Zadrženého muže následně převzali přivolaní policisté a ten v jejich doprovodu směřoval s pouty na rukou do policejní cely. Prověřování případu převzali jihlavští kriminalisté. Místo činu ohledali, zadokumentovali, zajistili stopy a provedli šetření. Odcizené věci byly zajištěny, škoda vznikla poškozením dveří a zařízení v budově.

Policejní komisař zahájil na základě shromážděných důkazů trestní stíhání devětadvacetiletého muže. „Muž byl obviněn ze spáchání zločinu krádeže,“ řekl plk. PhDr. Aleš Indra, ředitel územního odboru s tím, že se obviněný muž dopustil činu v době, kdy je na území republiky vyhlášen nouzový stav, což je obzvláště přitěžující okolnost. Muž byl v minulosti již opakovaně soudně trestán, naposledy byl za krádeže odsouzen k trestu odnětí svobody na patnáct měsíců.

Případ kriminalisté dále vyšetřují. Vzhledem k tomu, že čin byl spáchán v době vyhlášení nouzového stavu, hrozí za něj přísnější postih. Za zločin krádeže lze uložit trest odnětí svobody od dvou do osmi let.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

31. prosince 2020

