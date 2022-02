Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Muž byl dopaden a dodán do věznice

NEMANICE – Policisté zadrželi muže, po kterém bylo vyhlášeno celostátní pátraní a na kterého byl vydán příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody.

Dne 16. února 2022 krátce před 16:30 hodinou vyslal operační důstojník policisty z Obvodního oddělení policie Poběžovice do obce Nemanice, kde se měl pohybovat muž, po kterém je vyhlášeno celostátní pátrání. Osobu odpovídající popisu hlídka policie vypátrala na návsi ve výše uvedené obci. Jednalo se o devětatřicetiletého muže, na kterého byl Okresním soudem v Písku vydán příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody za spáchání trestných činů ublížení na zdraví, poškození cizí věci a výtržnictví. Při sdělení, že je v celostátním pátrání, se muž pokusil o útěk, ale policisty byl na místě ihned zadržen a následně po provedení služebních úkonů eskortován do Věznice Plzeň – Bory k výkonu trestu.



nprap. Barbora Šmaterová

17. února 2022

