Muž bezdůvodně napadl děti

Policisté zadrželi muže, který fyzicky napadal děti na tramvajové zastávce i v tramvaji.

V polovině dubna přijali pražští policisté celkem dvě oznámení o fyzickém napadání dětí v tramvaji a na tramvajové zastávce v Praze 6. Útočník začal nejdříve děti vulgárně urážet a následně je fyzicky napadl údery rukou a to bez jakéhokoliv důvodu. K prvnímu incidentu došlo na nástupišti tramvajové zastávky v pražských Řepích. Druhý útok se odehrál ve voze tramvaje jedoucí směrem do centra města. Na místo bylo vysláno několik policejních hlídek, které začaly okamžitě pátrat po útočníkovi. Napadené děti dokázaly policistům muže podrobně popsat, což přispělo k jeho rychlému vypátrání a to nedaleko místa události. Ve chvíli, kdy muže oslovili, tento nereagoval a odmítal spolupracovat. Na základě zjištěných poznatků policisté využili svého oprávnění a pachatele omezili na osobní svobodě. Poškozené osoby byly následně ošetřeny rychlou záchrannou službou. Dle prvotních informací neutrpělo žádné z dětí vážné zranění. Vzhledem k tomu, že byl útok směřován vůči osobám mladším osmnácti let, věc budou následně vyšetřovat kriminalisté.

Muž se svým jednáním dopustil trestného činu výtržnictví a v případě odsouzení mu hrozí trest odnětí svobody ve výši až dva roky.

kpt. Kristýna Soukupová- 23. dubna 2024

