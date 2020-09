Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Muž bez přístřeší touží po pobytu za mřížemi - aktualizace

ZNOJEMSKO: Schválně se z toho důvodu vloupal do rekreačních chat.

Majitel jedné chaty u Vranovské přehrady se na nás obrátil se žádostí o pomoc. Na mobilní telefon mu totiž včera dopoledne přišla zpráva o narušení objektu. Vzhledem k tomu, že byl na druhém konci republiky, nemohl chatu hned sám zkontrolovat. Na místo tedy ihned vyjela nejbližší policejní hlídka. Ukázalo se, že se nejedná o poruchu zabezpečovacího zařízení, ale že chatu skutečně navštívil nezvaný host. Policisté na místě zadrželi šestatřicetiletého muže, který se k činu i doznal. Rozbil sklo ve dveřích na terase a vzniklým otvorem se pak dostal dovnitř, kde rozbil dvě pohybová čidla, prohledal lednici a snědl sýr a vypil džus. Svým protiprávním jednáním se stal důvodně podezřelým z porušování domovní svobody a krádeže spáchané vloupáním. Po zadokumentování jeho činu byl pak téhož dne v podvečerních hodinách propuštěn na svobodu. Za pár hodin se však sám vrátil a na obvodním oddělení ve Vranově nad Dyjí oznámil, že se vloupal do další chaty. Opět násilím překonal dveře a uvnitř se zmocnil minerálky a zavařeniny. Prý tam měl v plánu i přespat, ale nakonec se sám udal. Příbytkem se mu tak nejpozději do čtvrtečního dne stala policejní cela, ve které čeká na rozhodnutí soudce o jeho vzetí do vazby. Podle trestního zákoníku mu hrozí až dva roky odnětí svobody.

Aktualizace (18. září 2020): Muže jsme včera v podvečerních hodinách předali vězeňské službě. Ze soudní síně tak na základě rozhodnutí soudce putoval rovnou do vězeňské cely.

por. Mgr. Lenka Drahokoupilová, 16. září 2020

