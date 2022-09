Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Muž a žena jsou obviněni z trestného činu

TŘEBÍČSKO: Pohřešované dítě policisté vypátrali

Třebíčským kriminalistům se podařilo rychle a hlavně úspěšně zakončit řešení závažného a spletitého případu. Jen těžko pochopitelné je, že podezřelý muž odvezl rodičům roční dítě do jiného kraje, nechal jej u své přítelkyně, místo, kde jsou, tajil a odmítal holčičku vydat. Dítě se policistům podařilo vypátrat, je v pořádku. Podezřelého muže a ženu kriminalisté zadrželi, jsou obviněni ze spáchání trestného činu.

Minulý týden přijali policisté oznámení od ženy, které nebylo umožněno převzetí dítěte. Na místo vyjeli policisté provést šetření. Zjistili, že žena je blízkou příbuznou dítěte a má jej svěřené do péče na základě rozhodnutí soudu. Z dalšího šetření vyplynulo, že dítě není ani u svých rodičů a nejsou k dispozici informace, kde se holčička aktuálně nachází. Třebíčští kriminalisté začali ve spolupráci s policisty obvodních oddělení okamžitě jednat, zjišťovali okolnosti, které této situaci předcházely, a činili veškeré kroky pro vypátrání dítěte. V krátké době zjistili, že od rodičů odvezl dítě muž, se kterým se znali, kde jsou, ale sami nevěděli. Do spolupráce se zapojili také policisté z Jihočeského kraje. Muže důvodně podezřelého ze spáchání trestného činu kriminalisté zadrželi a směřoval na policejní oddělení. Precizním prověřováním kriminalisté zjistili, že holčičku má u sebe přítelkyně podezřelého muže a pobývají spolu v ubytovacím zařízení, kam je muž předtím odvezl. Dítě i ženu kriminalisté nalezli. Holčička byla v pořádku, převzala si ji do péče oprávněná osoba. Podezřelou ženu policisté odvezli na oddělení policie k provedení nezbytných úkonů.

Policejní komisař zahájil trestní stíhání zadrženého muže z Jihočeského kraje a podezřelé ženy z Pardubického kraje. „Čtyřiatřicetiletý muž a třicetiletá žena byli obviněni z přečinu únosu dítěte spáchaného ve spolupachatelství,“ řekla mjr. Mgr. Miluše Vostalová, zástupkyně vedoucího oddělení obecné kriminality. Obviněný muž byl v minulosti již soudně trestán.

Muž a žena jsou obviněni z toho, že odvezli od rodičů jejich dceru, kterou poté ukryli, a odmítali ji odevzdat oprávněným osobám, prarodičům. Zamezili jim tak v opatrování o dítě, které jim bylo svěřené do péče na základě rozhodnutí soudu. Při získání dítěte využil obviněný muž vztahů, které s jeho rodiči měl, své dominance a přesvědčivosti. Když mu dítě svěřili, odvezl jej, rodičům ale neřekl kam.

Případ kriminalisté dále vyšetřují. Za spáchanou trestnou činnost lze uložit trest odnětí svobody až na tři roky.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

29. září 2022

