Musel zpátky do starých bot

LOUNSKO - Recidivista znovu kradl.

Podezření z trestného činu krádeže sdělili lounští policisté 20letému muži. Ten se v neděli odpoledne vydal do prodejny obuvi v Lounech pro nové boty. Zaplatit je však nemínil. Po příchodu do obchodu namířil rovnou do jeho zadní části, kde si sundal své staré boty a dal je do regálu mezi krabice s obuví. Potom si nazul nové vystavené boty, v kterých pak z prodejny odešel. Kousek dál ho zadrželi přivolaní strážníci. Čerstvě získané boty tak musel hned vrátit a obout si zpátky ty své původní. Policisté pak lustrací zjistili, že dotyčný byl již dříve za spáchání trestného činu krádeže odsouzen a nyní je stále v podmínce. U soudu mu tak za popsané jednání může v krajním případě hrozit až tříleté vězení.

Louny 31. srpna 2021

