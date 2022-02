Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Musel se spokojit s konvemi

BRNO VENKOV: Zloděj způsobil včelařům v Omicích škod za více než jedenáct tisíc korun.

Zvlášť spokojený asi neodcházel ze zlodějské výpravy do Omic zatím neznámý pachatel. V cestě za lupem do včelařského areálu musel nejdříve překonat plot a potom si násilím otevřít dveře do včelína. Tam ale mnoho k odcizení nenašel. Musel tedy vzít za vděk hliníkovými konvemi na med. Těch odcizil celkem pětadvacet. Včelařům tak způsobil škodu za více než jedenáct tisíc korun. Pokud konve vzal za účelem prodeje ve sběrně barevných kovů, získá za ně jen zlomek ceny .

por. Bohumil Malášek, 15. února 2022

Související dokumenty musel_1502.mp3

Velikost souboru:449,3 KB / formát MP3

vytisknout e-mailem