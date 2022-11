Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Musel mu být amputován kus prstu

LOUNSKO - Po napadení přišel o článek prstu; Vyhýbal se nástupu do vězení, má na krku další obvinění.

Po napadení přišel o článek prstu

Lounští kriminalisté v těchto dnech obvinili seniora z obce na Lounsku ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví. Začátkem května v odpoledních hodinách mělo na ulici dojít ke slovní rozepři mezi dvěma muži. Konflikt se nakonec vystupňoval do fyzického napadení, kdy agresor měl povalit druhého muže na zem. Napadený muž se měl pokoušet rukou odtlačit tvář útočníka. Ten měl při tom poškozeného kousnout do prostředníku ruky. Mladší z mužů musel být se způsobeným zraněním ošetřen v nemocnici. Utrpěná tržná rána na posledním článku prstu se mu ani po měsíci od útoku nezahojila a z důvodu infekce mu musel být článek tohoto prstu amputován.

Policejní vyšetřovatel obvinil útočníka z trestného činu ublížení na zdraví. Protože v důsledku popsaného jednání bylo napadenému způsobeno závažné zranění, hrozí obviněnému v případě uznání viny soudem trest odnětí svobody až do výše osmi let.

Vyhýbal se nástupu do vězení, má na krku další obvinění

Z maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání je obviněn 34letý muž žijící v obci na Lounsku. Obviněný měl nastoupit do výkonu trestu odnětí svobody uloženého trestním příkazem Okresního soudu v Lounech, a to v souvislosti s předchozí trestnou činností. Na soudní výzvu k nástupu trestu nijak nereagoval a v uvedený termín se do věznice nedostavil. Proto lounští kriminalisté muže vypátrali, omezili na osobní svobodě a dodali do výkonu trestu odnětí svobody. Obvinění si nakonec převzal ve věznici, kde se momentálně nachází. Díky vyhýbání se trestu si může pobyt za mřížemi prodloužit až o dva roky.

23. listopadu 2022

por. Mgr. Kamil Marek

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

