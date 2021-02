Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Mráz a bezdomovci

PARDUBICKO - Že teploty padly pod bod mrazu a venku je sníh, to nikomu nemusíme připomínat, ale takové podmínky podstatně ztrpčují život bezdomovcům, kteří se snaží přijít na cokoliv, jen aby se alespoň na chvíli ukryli před zimou. Jeden muž vymyslel dost podivnou životní zápletku, jiná žena zvonila na zvonky domu v ulici Sluneční v Pardubicích.

Začněme ženou, která neměla šanci nocovat v sociálním zařízení, neboť dle oznamovatelů, které o půl 10. večer „obtěžovala“ zvoněním na domovní zvonky, byla pod vlivem alkoholu. Dovnitř se dostala snadno, stačí nepozorné venčení psa, pomalejší dveřní „brano“ a cesta do společné chodby mohla být otevřená. Topení v chodbě jí údajně nestačilo. Upozornila na sebe hlavně zvoněním na některé bytové jednotky, kvůli kterému lidé přivolali policisty. Přítomnost hlídky situaci uklidnila, v domě našla ženu a muže, kteří po domluvě odešli. Kam mohli jít, to moc dobře věděli, ale problém byl alkohol. Ten jim dveře do nocleháren opravdu neotevře.

Daleko zajímavěji – až neuvěřitelně znělo oznámení, které o půl osmé večer volal na linku 158 muž prostřednictvím výpravčího vlaku z Pohřebačky u Opatovic nad Labem. Vyděšený cestující prosil zaměstnance drah, aby mu pomohl a přivolal policisty, protože ho chtějí cizí lidé zabít. Údajně celý den cestoval vlakem bez jízdenky jen proto, aby se ukryl před lidmi, kteří ho chtějí zabít. Tvrdil, že někomu řekl něco, co říct neměl, tato informace se nezamlouvá bohatým lidem, kteří mají prostředky na to ho „odstranit“.

Když se kolegové dostali na místo, zjistili, že podivné oznámení opravdu vzešlo bujné fantazie. Lustrací nešťastného cestujícího (co se obával o svůj život) vyšlo najevo, že oznamovatelem je člověk, jenž se často pohybuje v okolí pražského hlavního nádraží. Proč si takový příběh muž bez domova vymyslel? Chtěl, aby ho policejní hlídka odvezla, kam chce, hlavně že by byl v teple. Bylo mu totiž jasné, že průvodčí ho bez jízdenky a dalšího postihu za jízdu načerno ve vlaku nenechá.

Por. Mgr. Eva Maturová

tisková mluvčí

9. února 2021

