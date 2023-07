Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Možná zabránili těžké nehodě

BRNO: Senior zazmatkoval a otočil vůz do protisměru.

Zásadní omyl třiasedmdesátiletého seniora mohl v páteční poledne způsobit vážnou dopravní nehodu. Se svou modrou Škodou se během jízdy neplánovaně dostal až na nájezd do brněnského tunelu Dobrovského, kde nepochopitelně zazmatkoval. Asi až v tomto místě totiž zjistil, že jej silnice vede jinam, než původně mířil. Místo toho, aby tunelem projel a na nejbližším výjezdu se vrátil na správnou trasu, velmi nebezpečně otočil vůz do protisměru. Velkým štěstím bylo, že se mu při tom vyhnula dvě, právě projíždějící osobní auta. Třetím už byl policejní vůz, který jeho jízdu protisměrem ukončil. Policisté zastavili dopravu a seniora vrátili zpět do správného směru. Postihu se však nevyhne, přestupek policisté oznámili správnímu orgánu k projednání.

Řidičům připomíname, že pokud se nedopatřením dostanou do protisměru, je nutné zachovat klid a neprodleně zastavit vůz na okraji vozovky. Šofér by měl zapnout výstražná světla a nejlépe v reflexní vestě opustit komunikaci do bezpečí za svodidly. Odtud potom volat tísňovou linku a vyčkat příjezdu policejní hlídky. Otáčení zpět za plného provozu je totiž zbytečným hazardem.

por. David Chaloupka. 20. července 2023

