Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Možná se radoval předčasně

BRNO: Pro zloděje nebude snadné prodat odcizený speciální ovladač.

V Židenicích odstavená dodávka Peugeot přilákala v noci zatím neznámého pachatele. Ten se po vloupání do kabiny určitě zaradoval. Je ale otázkou, zda jeho radost nebyla předčasná a možný benefit takový, jak si představoval. Zloděj poničil zámek dveří do kabiny a v ní odcizil akušroubovák, zalamovací nůž a dálkové ovládání ke speciálnímu stavebnímu stroji. Právě zvláštní ovladač, který si majitel cení na nejméně sto tisíc korun, nebude pro zloděje jednoduché prodat. Pokud se mu to podaří, tak pravděpodobně jen za zlomek reálné ceny. Celková škoda se blíží sto dvaceti tisícům korun.

por. Bohumil Malášek, 21. prosince 2022

Související dokumenty možná_2112.mp3

Velikost souboru:561,5 KB / formát MP3

vytisknout e-mailem