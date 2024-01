Motorkářské gangy

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel požádal o následující informace:



„1. Žádost o kopii úkolů, které mají plnit příslušníci Policie ČR zařazení na problematice motogangů (označovaných jako 1% OMCG)

2. Zda policisté zařazení na problematice motogangů plní stále úkoly dle skupiny MAKRO, nebo zda došlo k ustanovení nové skupiny a pokud ano, pod jakým názvem.

3. Zda Policie ČR zastřešuje, či propojuje projekty a informační toky skupin SKB Rocker, projekt GANGY, Světové oko, Focus Point, (nebo nástupnických či obdobných projektů zaměřených na motogangy) požadavků Europolu a Interpolu a zajišťuje výměnu informací dle požadavků vyplývajících z mezinárodních dohod a smluv.

4. Kdo schvaluje přistoupení k těmto dohodám a projektům. (/*název organizace, případně složka organizace MV ČR, Policie ČR … )

5. Kdo odpovídá za plnění mezinárodních dohod a smluv v oblasti výměny informací k problematice motogangů. (/*název organizace, případně složka organizace MV ČR, Policie ČR … )

6. Kdo je garantem obsahu výměny informačních toků. (/*název organizace, případně složka organizace MV ČR, Policie ČR … )

7. Zda Policie ČR považuje mezinárodně označované 1% OMCG za bezpečnostní riziko a přijímá náležitá opatření, nebo zda tuto problematiku ignoruje.

8. Zda Policie ČR mimo výše uvedené, přijímá řádná opatření a provádí OPČ ve vztahu k motoklubu Noční Vlci a jeho členům. Viz klub : Noční vlci v Česku plánují oslavy - Seznam Zprávy (seznamzpravy.cz)“



Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a k jednotlivým dotazům sdělila následující informace:



ad 1), 2) Přímá problematika služby kriminální policie a vyšetřování (dále jen „SKPV), ředitelství pro mezinárodní policejní spolupráci a národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetiké kriminalitě SKPV neexistuje. Případná trestná činnost členů motegengů je odhalována a objasňována v rámci běžné činnosti příslušníku policie České republiky.



ad 3) Ředitelství pro mezinárodní policejní spolupráci (dále jen „ŘMPS“) nemá informace k Vámi uvedeným projektům. ŘMPS zajišťuje výměnu informací v rámci Národní jednotky Europolu, Národní ústředny Interpolu a Národní centrály SIRENE.



ad 4) Ratifikaci mezinárodních smluv včetně mezinárodních smluv o policejní spolupráci schvaluje Parlament ČR, viz Ústava ČR. Projekty vyplývající z ratifikovaných mezinárodních smluv schvalují příslušné orgány v závislosti na jejich obsahu.



ad 5) Jednotlivé útvary Policie ČR podle věcné příslušnosti.



ad 6) V závislosti na povaze informací jednotlivé útvary Policie ČR, mezinárodní výměnu informací jako takovou zajišťuje ŘMPS.



ad 7), 8) Policie České republiky přijímá vždy náležitá opatření ke každé situaci, která byla vyhodnocena s bezpečnostním rizikem.

Dále národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky se nemůže vyjádřit k formám a rozsahu přijímaných opatření ani komentovat, zda prověřuje nebo vyšetřuje konkrétní osobu či skupinu osob. Poskytnutím takové informace by mohla být ohrožena schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy.



pplk. Mgr. Lucie Dvořáková, 9. 1. 2024

