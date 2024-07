Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Motorkářovo osudem jsou sloupy

TEPLICKO - Podruhé během tohoto roku naboural do sloupu, tentokrát skončil v nemocnici.

Včera po 17 hodině došlo v Duchcově v ulici Maršála Koněva k vážné dopravní nehodě motocyklu. 41letý řidič nepřizpůsobil rychlost svého motocyklu a v levotočivé zatáčce vjel mimo komunikaci, kde narazil do sloupu veřejného osvětlení a dále do drátěného oplocení. Na tom by nebylo až tak nic zvláštního, kdyby ten samý řidič nezpůsobil podobnou nehodu v březnu letošního roku (viz odkaz níže), kdy ujížděl policistům a na Nové vsi v Teplicích taktéž naboural do sloupu. Tehdy se nehoda obešla bez zranění, při té včerejší však utrpěl těžká zranění, se kterými byl letecky transportován do nemocnice. Navíc lustrací bylo zjištěno, že má uložen zákaz řízení všech motorových vozidel. Policisté budou také nadále zjišťovat, zda i tentokrát řídil motorku pod vlivem návykových látek, stejně jako tomu bylo v předešlém případě.

Nehoda z března:

Ujíždějícího motorkáře zastavila až dopravní značka - Policie České republiky

30. července 2024

por. Bc. Ilona Gazdošová

tisková mluvčí

