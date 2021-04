Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Motorkáři jsou zpět na silnicích

KARLOVARSKO - Řidička vozidla přehlédla při odbočování motorkáře.

S příchodem teplejšího počasí na našich silnicích přibývá pomalu, ale jistě více motorkářů. Ti patří k nejzranitelnějším účastníkům silničního provozu. Na jejich strojích je nechrání žádná konstrukce či bezpečnostní pás, a proto případný střet s vozidlem nebo pevnou překážkou ve většině případů končí jejich zraněním. Bez něj se bohužel neobešla dopravní nehoda, která se stala v úterý dne 20. dubna 2021 v dopoledních hodinách v Karlových Varech. Šestačtyřicetiletá řidička osobního vozidla Volkswagen měla v ulici Jáchymovská nejprve vyjet z odstavné plochy na hlavní silnici. Zde měla dle její výpovědi dát znamení o změně směru jízdy a začít odbočovat do ulice Dubová. Přitom měla přehlédnout devětapadesátiletého motocyklistu, který jí měl v té chvíli již předjíždět. Následně došlo ke střetu, po kterém motorkář spadl na vozovku a zranil se. Přivolaní záchranáři převezli zraněného muže k ošetření do nemocnice. Alkohol byl u obou řidičů vyloučen provedenou orientační dechovou zkouškou. Při dopravní nehodě vznikla předběžná škoda téměř 120 tisíc korun.

Dopravní nehoda je nadále v šetření dopravních policistů.

Prevence:

Motorkářská sezóna je teprve na začátku a mnoho řidičů není po zimním období na motocyklisty na silnicích zvyklí. Jejich stroje jsou sice hlučné, ale také někdy rychlejší než osobní automobily a dají se tak snadno přehlédnout. V souvislosti se zmíněnou dopravní nehodou apelujeme na všechny účastníky silničního provozu, aby dbali zvýšené pozornosti. Kontrolujte důkladněji situaci na silnici pohledem do zpětných zrcátek a při vyjížděni či odbočování na vedlejší komunikace se řádně rozhlédněte. Také řidiči motocyklů, kteří vyrazí po zimě na svou první jízdu, by měli být obzvlášť opatrní a více předvídat. Kvalitní přilba, vhodné oblečení s reflexními prvky a pevná obuv by mělo být samozřejmostí. To však pro bezpečný návrat domů nestačí. Po zimě je důležité dávat větší pozor na povrch vozovek. Na silnicích všech tříd se může objevit velké množství výtluků a v zatáčkách bývá povrch silnic pokrytý zbytky štěrku ze zimního posypu. To vše muže výrazně zvýšit riziko smyku nebo nezvládnutí motocyklu. Důležité je proto vždy přizpůsobit rychlost jízdy svým schopnostem, aby jste mohli včas zareagovat na nastalou situaci.

nprap. Eva Valtová

21. 4. 2021

